Реконструкция улицы Баумана в Липецке: появилась схема объезда

24 Апр 2020 2020-04-24T14:30:20+03:00

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В ночь с 30 апреля на 1 мая в Липецке перекроют улицу Баумана. На участке от площади Заводской до трассы "Орел-Тамбов" проведут реконструкцию. В пресс-службе мэрии уточнили, что все подъезды к дороге также закроют.

Объехать эту зону можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского, а также по трассе Р-119 "Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов". Кстати, на улице Пожарского введут одностороннее движение - от Баумана до Бородинской. Движение перекроют в районе дома №72 по улице Курчатова и у пешеходного моста у дома №51 по улице Бородинской.

Схема объезда улицы Баумана в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Из-за работ изменится и схема движения автобусов. Появятся 5 временных остановок. Из них 4 будут на улице Бабушкина. Здесь же введут дополнительный автобусный маршрут. А 1 остановка расположится на улице Пожарского. Через нее будет проходить транспорт с конечной остановкой "Чаплыгинское шоссе". Схему движения пригородных и междугородных автобусов можно посмотреть здесь.

Дополнительные вопросы по реконструкции и ситуации на дорогах липчане могут задать по телефону 23-93-36, а также написать на электронную почту dtdb-pto@mail.ru, либо в инстаграм @bkad_lipetsk. Об изменениях в работе транспорта - 23-91-35 и в инстаграм @deptrans48.

Схема объезда улицы Баумана в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU