2020-04-24T14:30:20+03:00
Общество

Реконструкция улицы Баумана в Липецке: появилась схема объезда

Участок дороги перекроют на следующей неделе [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке на реконструкцию закрывают улицу БауманаВ Липецке на реконструкцию закрывают улицу БауманаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Липецке перекроют улицу Баумана. На участке от площади Заводской до трассы "Орел-Тамбов" проведут реконструкцию. В пресс-службе мэрии уточнили, что все подъезды к дороге также закроют.

Объехать эту зону можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского, а также по трассе Р-119 "Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов". Кстати, на улице Пожарского введут одностороннее движение - от Баумана до Бородинской. Движение перекроют в районе дома №72 по улице Курчатова и у пешеходного моста у дома №51 по улице Бородинской.

Схема объезда улицы Баумана в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Схема объезда улицы Баумана в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Из-за работ изменится и схема движения автобусов. Появятся 5 временных остановок. Из них 4 будут на улице Бабушкина. Здесь же введут дополнительный автобусный маршрут. А 1 остановка расположится на улице Пожарского. Через нее будет проходить транспорт с конечной остановкой "Чаплыгинское шоссе". Схему движения пригородных и междугородных автобусов можно посмотреть здесь.

Дополнительные вопросы по реконструкции и ситуации на дорогах липчане могут задать по телефону 23-93-36, а также написать на электронную почту dtdb-pto@mail.ru, либо в инстаграм @bkad_lipetsk. Об изменениях в работе транспорта - 23-91-35 и в инстаграм @deptrans48.

Схема объезда улицы Баумана в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Схема объезда улицы Баумана в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкция улицы Баумана в Липецке: появилась схема объезда
Мошенница обманула липчанку на 430000 рублей, пообещав льготную квартиру
После обеда на улице Водопьянова в Липецке возможны заторы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 апреля 2020 года: 25 новых случаев
Под Липецком в ДТП попали "ВАЗ" и 14-летний мотоциклист
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители "Университетского" подарили соседям дискотеку со светомузыкой
Коронавирус в Липецке, новости на 24 апреля 2020 года: садоводческие маршруты пустят не раньше 9 мая
Водителей напугала грязь, оставшаяся на машинах после дождя в Липецке
В Липецке сильный ветер повалил дерево на машины и повредил крыши домов
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: последний звонок в школах может прозвенеть 30 мая
В пятницу 8 улиц Липецка останутся без воды из-за коммунальной аварии
Граждане и депутаты подали в суд иски против всеобщего режима самолизоляции в Липецке 2020
Режим самоизоляции в Липецке: по «коронавирусной» статье наказали первого предпринимателя
В Сбербанке выдали беспроцентных зарплатных кредитов на 5,8 млрд рублей
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: могут открыть непродуктовые магазины
Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: появилась карта заражения COVID-19 по региону
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 188 человек