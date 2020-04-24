2020-04-24T15:39:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронаирус в Липецке: на 24 апреля COVID-19 подозревают еще у 177 человек

Лечение на дому проходят 97 пациентов с легкой формой течения коронавируса
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке подозревают еще у 177 человек. По данным оперативного штаба на 24 апреля 15.00, сейчас в Липецкой области коронавирусом болеют 199 человек. Последние 25 случаев заражения подтвердились этим утром. Всего с начала пандемии COVID-19 в Липецке диагностировали у 263 человек. Двое из зараженных, к несчастью, скончались, 62 человека – вылечили.

Заболевшие с легкой формой течения коронавируса проходят лечение на дому, таких пациентов сейчас в регионе 97. В больницах Липецкой области с коронавирусом лежат ровно 100 человек.

Кроме этого на обсервации в Данкове находятся 8 человек. Еще 595 человек остаются на строгой домашней изоляции и проходят ежедневный медицинский осмотр. И те и другое здоровы, симптомов ОРВИ ни у кого не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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