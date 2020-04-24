2020-04-24T17:14:01+03:00
Происшествия

Ветерану ВОВ в Липецке построили непригодный для жизни дом

Бракованным жильем занялась прокуратура и усмотрела мошенничество
Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратура подала в судПрокуратура подала в судФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке прокуратура занялась ситуацией с бракованным жильем для ветерана Великой Отечественной войны. В ведомство обратилась родственница ветерана. Как выяснилось, государство выделило фронтовику из федерального бюджета 1 млн. рублей на строительство жилого дома. Как сообщает Гепрокуратура РФ, договор на строительство дома площадью 42.5 м2 заключили с фирмой «Стройинвест».

Дом построили, но он оказался непригоден для жилья, что подтвердила техническая экспертиза. При строительстве допустили брак и использовали стройматериалы, которые не соответствуют условиям договора.

Материалы проверки направили в СК для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 159 УК – мошенничество. Кроме этого, прокуратура подала в суд, где добилась, чтобы ветерану возместили стоимость построенного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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