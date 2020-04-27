2020-04-27T08:42:24+03:00
Происшествия

ДТП с полицейским УАЗом записала камера наблюдения в Липецке

Авария произошла на пересечении улиц Неделина и Фрунзе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участие спецтранспорта и легковушки произошла в воскресенье, 26 апреля, на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в Липецке. Там в 10.38 утра столкнулись полицейский «УАЗ» и автомобиль «Хендай Акцент». Момент столкновения попал в обзор камеры уличного наблюдения.

ДТП с полицией на улице Неделина в Липецке .

Как видно на записи, в момент удара для транспорта на улице Неделина горел запрещающий сигнал светофора, а «Хендай» выехал на перекресток со стороны «Фрунзе». Водитель легковушки не успел среагировать и не пропустил спецтрансопрт. При этом не ясно, использовались ли на полицейском внедорожнике проблесковые маячки и сирена.

Удар был такой силы, что «УАЗик» влетел в парапет с заборчиком, легковушка развернулась и еще около 10 метров покатилась вниз по Неделина. В полицейской машине в этот момент находились три человека. В иномарке – только водитель. Сколько человека пострадали, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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