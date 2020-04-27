2020-04-27T09:22:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за пост про автобус с больными COVID-19

36-летняя женщина распространяла ложную информацию о количестве больных коронавирусом
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке нашли очередного автора фейка о коронавирусеВ Липецке нашли очередного автора фейка о коронавирусеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Полиция вычислила очередного распространителя фейков о коронавирусе в Липецке. Ложная информация о количестве больных с COVID-19 появилась накануне в соцсети. Автор поста традиционно уверял, что «власти скрывают от народа правду» и на самом деле больных коронавирусом гораздо больше.

В комментариях говорилось, что в Липецкой области есть целый автобус с больными коронавирусом, который «отвезли в Данков, где он стоит на карантине проветривается». Женщину оперативно нашли сотрудники полиции и потребовали объяснения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, автором комментария оказалась 36-летняя жительница Липецка. На допросе женщина пояснила, что услышала это от водителя автобуса, номер маршрута не запомнила. При этом решила поделиться с пользователями соцсетей, сея панику и создавая угрозу общественной безопасности.

В итоге даму оштрафовали по части 9 административной статьи 13.15 КоАП РФ – злоупотребление свободой массовой информации. Суд назначил ей 15 000 рублей штрафа. Напомним, что это далеко не первый случай распространения фейков о коронавирусе в Липецке, не так давно очередной штраф получила девушка, которая сообщила о комендантском часе в Липецке из-за вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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