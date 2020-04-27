Ослабление режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке: начали работать непродуктовые магазины

27 Апр 2020 2020-04-27T09:46:00+03:00

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С этого дня, 27 апреля, в Липецке начали работать непродовольственные магазины. Ослабления режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке подписал накануне губернатор Игорь Артамонов. Постановление вступило в силу в понедельник.

Теперь, помимо продуктовых магазинов начали работать и непродовольственные. При этом есть новые правила и для продуктовых магазинов – все кулинарные и хлебобулочные изделия должны быть в защитной упаковке. Также запрещается продавать готовые блюда без упаковки в зоне самообслуживания.

Торгово-развлекательные центры, площадью более 5000 кв. метров все также остаются закрыты. Но на их территории могут работать ранее разрешенные химчистки, аптеки, продуктовые магазины, зоотовары и магазины для детей.

Еще разрешили ярмарки, но только с продовольственными товарами, саженцами, семенами, живыми животными и кормами дня них.

ИСТОЧНИК KP.RU