2020-04-27T11:35:54+03:00
Происшествия

Под Липецком украли зерно с КамАЗа в поле во время посева

140 коробок с семенами свеклы на 800 000 рублей пропали в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Зерно завезли в поле для севаЗерно завезли в поле для севаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Необычную кражу раскрыли в Усманском районе Липецкой области. Там в полях в районе села Куликово кто-то обворовал КамАЗ с семенами сахарной свеклы. Зерно завезли в поле для посева.

С заявление в полицию обратилось руководство сельхозпредприятия, при этом точно даты, когда произошла кража, никто не знал – семена пропали с 5 по 16 апреля. Всего с грузовика украли 140 коробок с зерном на сумму более 800 000 рублей.

Вора вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний работник предприятия, который проживает в Усманском районе. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал, что успел продать украденные семена по заниженной цене. Кому продал, не знает.

Дело возбудили по части 3 статься 158 УК – крупная кража. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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