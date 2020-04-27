Под Липецком украли зерно с КамАЗа в поле во время посева
Необычную кражу раскрыли в Усманском районе Липецкой области. Там в полях в районе села Куликово кто-то обворовал КамАЗ с семенами сахарной свеклы. Зерно завезли в поле для посева.
С заявление в полицию обратилось руководство сельхозпредприятия, при этом точно даты, когда произошла кража, никто не знал – семена пропали с 5 по 16 апреля. Всего с грузовика украли 140 коробок с зерном на сумму более 800 000 рублей.
Вора вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний работник предприятия, который проживает в Усманском районе. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал, что успел продать украденные семена по заниженной цене. Кому продал, не знает.
Дело возбудили по части 3 статься 158 УК – крупная кража. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU