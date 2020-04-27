На трассе под Липецком ограничили движение из-за ремонта железной дороги

27 Апр 2020 2020-04-27T13:56:40+03:00

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В Липецкой области идет ремонт железнодорожного переезда на 187 км трассы Р-119 "Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов". Речь идет об участке автодороги в районе деревни Иваницкое-Троицкое в Измалковском районе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков, работы будут проводиться в этот понедельник, 27 апреля, а также в вторник, 28 апреля, с 9 утра до 7 часов вечера. Из-за этого движение транспорта ограничили. Для машин оставили только 1 полосу проезжей части. Там организовано реверсивное движение. Водителей просят быть внимательнее при проезде данного участка.

Напомним, что продолжается реконструкция моста через реку Быстрая Сосна в Ельце. Его должны расширить с 2 до 4 полос. На ремонт потратят более 380 млн рублей. Кстати, переправу построили в 1979 году.

Реконструкция моста в Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU