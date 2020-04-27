2020-04-27T14:43:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Липецке заразился сотрудник прокуратуры: часть прокуроров изолировали, но ведомство работает

Все работники ведомства сдали тесты, помещение продезинфицировали
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке изолировали часть сотрудников прокуратуры изолировалиВ Липецке изолировали часть сотрудников прокуратуры изолировалиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке коронавирусом заразился сотрудник областной прокуратуры. Факт заражения одного из сотрудников ведомства в пресс-службе официально подтвердили, но конкретное лицо не указали. Отметим, что сейчас в регионе заражены COVID-19 263 человека, 24 новых случая подтвердились этим утром.

Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, коронавирус у сотрудника протекает в легкой форме, поэтому он находится на домашнем лечении.

– Все контактные лица отправлены на самоизоляцию, – рассказала Татьяна Ткачева. – Остальной коллектив прокуратуры находится под постоянным медицинским наблюдением. В ведомстве действует масочный режим, регулярно измеряется температура у всех сотрудников, все сдали тесты на «коронавирус» – инфекция не подтвердилась. Также регулярно проводится санитарная обработка помещений.

Прокуратура при этом продолжает работать в штатном режиме. Все жалобы и обращения от граждан принимают и обрабатывают в прежнем режиме, их рассматривают оставшиеся на работе сотрудники – сроки не затягивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области на 13% выросло производство продуктов
За месяц в Липецке по «коронавирусным» статьям за нарушения самоизоляции и фейки наказали более 600 человек
В среду в домах Липецка отключат отопление
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: город лидирует по количеству заболевших в регионе
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года: выписали еще двух человек
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: под подозрением 225 человек
Коронавирусом в Липецке заразился сотрудник прокуратуры: часть прокуроров изолировали, но ведомство работает
На трассе под Липецком ограничили движение из-за ремонта железной дороги
В Сбербанк поступило более 368 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц
Под Липецком украли зерно с КамАЗа в поле во время посева
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 27 апреля 2020 года: заболели еще 24 человек
Ослабление режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке: начали работать непродуктовые магазины
Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за пост про автобус с больными COVID-19
ДТП с полицейским УАЗом записала камера наблюдения в Липецке
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2020 года составило 65 человек
Еще у 22 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 21 человека
Ремонт на улице Баумана в Липецке: как поедут автобусы