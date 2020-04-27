Коронавирусом в Липецке заразился сотрудник прокуратуры: часть прокуроров изолировали, но ведомство работает

27 Апр 2020 2020-04-27T14:43:09+03:00

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В Липецке коронавирусом заразился сотрудник областной прокуратуры. Факт заражения одного из сотрудников ведомства в пресс-службе официально подтвердили, но конкретное лицо не указали. Отметим, что сейчас в регионе заражены COVID-19 263 человека, 24 новых случая подтвердились этим утром.

Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, коронавирус у сотрудника протекает в легкой форме, поэтому он находится на домашнем лечении.

– Все контактные лица отправлены на самоизоляцию, – рассказала Татьяна Ткачева. – Остальной коллектив прокуратуры находится под постоянным медицинским наблюдением. В ведомстве действует масочный режим, регулярно измеряется температура у всех сотрудников, все сдали тесты на «коронавирус» – инфекция не подтвердилась. Также регулярно проводится санитарная обработка помещений.

Прокуратура при этом продолжает работать в штатном режиме. Все жалобы и обращения от граждан принимают и обрабатывают в прежнем режиме, их рассматривают оставшиеся на работе сотрудники – сроки не затягивают.

ИСТОЧНИК KP.RU