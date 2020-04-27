В среду в домах Липецка отключат отопление

27 Апр 2020 2020-04-27T16:25:25+03:00

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Стало известно, когда в Липецке завершится отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отопление в областном центре отключат в среду, 29 апреля. Соответствующее постановление уже подписала мэр Липецка Евгения Уваркина.

Энергетики перестанут подавать тепло во все дома, кроме детских садов и школ, а также объектов здравоохранения. Здесь отопление отключат по заявкам руководителей.

Кстати, об окончании отопительного сезона попросили сами жители. Как раз 29 числа в областном центре установится теплая погода. Днем синоптики прогнозируют до 20 градусов выше ноля. В темное время суток - около +5 градусов. Напомним, для отключения тепла в домах среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU