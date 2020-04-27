За месяц в Липецке по «коронавирусным» статьям за нарушения самоизоляции и фейки наказали более 600 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T16:46:15+03:00

Самый большой штраф получила зоозащитница за фейк о нехватке медикаментов в больнице

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С 1 по 24 апреля в судах Липецкой области рассмотрели 655 дел по «коронавирусным» статьям. 91% из них – за невыполнение правил режима повышенной готовности. Самая распространенное – нарушение самоизоляции, то есть выход на улицу без разрешенного властями повода.

382 нарушителей оштрафовали на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, 260 – отделались предупреждением. Еще 16 дел вернули правоохранителям.

Как пояснили в пресс-службе областного суда, назначая административное наказание, суд учитывает данные личности, возраст, материальное положение, а также отягчающие и смягчающие обстоятельства.

Самый большой штраф из-за коронавируса начиная с 1 апреля получила 47-летняя зоозащитница, которая начала собирать деньги на помощь медикам инфекционной больницы.

Помимо уже вынесенных решений, сейчас в суда Липецкой области еще остаются 370 коронавирусных дел. Их рассматривают в приоритетном порядке от 3 до 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU