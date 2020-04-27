В Липецкой области на 13% выросло производство продуктов

27 Апр 2020 2020-04-27T17:18:22+03:00

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В Липецкой области производство пищевых продуктов в январе - марте выросло на 13% по сравнению с 2019 годом. Напитков стало больше на 13,5%, а продуктов на 13,1%. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в 4,6 раза больше стали производить молока и сухих сливок. В 2 раза - сыров. На 87% выросли объемы производства сахара. На 81% - модифицированных крахмалов. На 51% - льняного масла. На 37% - фруктовых и овощных нектаров. На 40% переработанного и консервированного картофеля.

На 30% увеличилось производство мясной продукции. На 19% прибавилось молочки для детского питания. Минеральной воды и подсолнечного масла производят на 17% больше. Мясосодержащих консервов и комбикорма - на 15%. Сливочного масла - на 11%. Свинины и безалкогольных напитков - на 8%. Соков из фруктов и овощей - на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU