Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: более 16000 человек проверили на COVID-19
Жителей Липецкой области продолжают тестировать на новую коронавирусную инфекцию. Исследования проходят на базе регионального Центра гигиены и эпидемиологии, а также 3-х государственных лабораторий медицинских организаций.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки анализ на COVID-19 взяли у 738 липчан. К этому понедельнику, 27 апреля, в регионе обследовали 16 346 человек. Тест на инфекцию берут у людей с респираторными признаками, которые вернулись из-за границы. У липчан, контактировавших с зараженными. Также проверяют заболевших внебольничной пневмонией и пенсионеров старше 65 лет с респираторными симптомами.
Напомним, всего в регионе выявлено 330 случаев заражения COVID-19. На лечении находится 261 человек. Выздоровели 67 липчан. Также есть 2 смертельных случая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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