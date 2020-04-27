В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа
Накануне, 26 апреля, спасатели управления ГО и ЧС Липецка спасли кошку. По словам жителей 9 микрорайона, бедное животное несколько дней просидело на дереве. Она взобралась на тонкоствольную лиственницу у дома №14. Видимо, на высоту 6 этажа ее загнали собаки.
Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, без еды и воды животное совсем обессилело. В какой-то момент к кошке даже стали слетаться вороны. Спасатели с помощью вышки сняли пушистый комок. Кошла сразу же далась им в руки. Оказавшись на земле, она попала в добрые руки неравнодушных липчан.
Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.
Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU