В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа

27 Апр 2020 2020-04-27T20:07:26+03:00

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Накануне, 26 апреля, спасатели управления ГО и ЧС Липецка спасли кошку. По словам жителей 9 микрорайона, бедное животное несколько дней просидело на дереве. Она взобралась на тонкоствольную лиственницу у дома №14. Видимо, на высоту 6 этажа ее загнали собаки.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, без еды и воды животное совсем обессилело. В какой-то момент к кошке даже стали слетаться вороны. Спасатели с помощью вышки сняли пушистый комок. Кошла сразу же далась им в руки. Оказавшись на земле, она попала в добрые руки неравнодушных липчан.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU