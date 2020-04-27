2020-04-27T20:07:26+03:00
Общество

В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа

Над обессилевшим животным уже начали кружиться вороны [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуЛипецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

Накануне, 26 апреля, спасатели управления ГО и ЧС Липецка спасли кошку. По словам жителей 9 микрорайона, бедное животное несколько дней просидело на дереве. Она взобралась на тонкоствольную лиственницу у дома №14. Видимо, на высоту 6 этажа ее загнали собаки.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошку Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, без еды и воды животное совсем обессилело. В какой-то момент к кошке даже стали слетаться вороны. Спасатели с помощью вышки сняли пушистый комок. Кошла сразу же далась им в руки. Оказавшись на земле, она попала в добрые руки неравнодушных липчан.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошку Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Липецкие спасатели сняли с дерева кошкуФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: более 16000 человек проверили на COVID-19
Онлайн шествие «Бессмертный полк» пройдет при поддержке Сбербанка
Игорь Артамонов: «Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением»
Несколько недель под Липецком ищут 26-летнего парня
В Липецкой области на 13% выросло производство продуктов
За месяц в Липецке по «коронавирусным» статьям за нарушения самоизоляции и фейки наказали более 600 человек
В среду в домах Липецка отключат отопление
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: город лидирует по количеству заболевших в регионе
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года: выписали еще двух человек
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: под подозрением 225 человек
Коронавирусом в Липецке заразился сотрудник прокуратуры: часть прокуроров изолировали, но ведомство работает
На трассе под Липецком ограничили движение из-за ремонта железной дороги
В Сбербанк поступило более 368 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц
Под Липецком украли зерно с КамАЗа в поле во время посева
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 27 апреля 2020 года: заболели еще 24 человек
Ослабление режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке: начали работать непродуктовые магазины
Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за пост про автобус с больными COVID-19
ДТП с полицейским УАЗом записала камера наблюдения в Липецке
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2020 года составило 65 человек
Еще у 22 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 21 человека
Ремонт на улице Баумана в Липецке: как поедут автобусы