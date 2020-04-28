2020-04-28T09:06:57+03:00
Происшествия

В ДТП под Липецком в сгоревшей машине погиб человек

Машина вылетела в кювет, перевернулась и загорелась
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в Липецкой областиДТП в Липецкой областиФото: УГПСС Липецкой области
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Страшная авария произошла в минувший понедельник, 27 апреля, на трассе Хворостанка – Плавица. Там на 9 километре дороги слетел в кювет, перевернулся и загорелся легковой автомобиль. Сигнал о происшествии поступил на пост №13 областного управления ГПСС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар ликвидировали, в результате происшествия пострадал 1 человек.

ДТП со сгоревшей машиной Фото: УГПСС Липецкой области

ДТП со сгоревшей машинойФото: УГПСС Липецкой области

Спасатели напоминают о правилах дорожного движения и просят водителей быть внимательней за рулем. В случае происшествия или пожара, звонить с мобильного на номер 101 или 112. Кстати, за выходные на дорогах Липецкой области в 5 ДТП пострадали 6 человек. По данным МЧС региона на утро 28 апреля, за прошедшие сутки зарегистрировали 7 техногенных пожаров.и ликвидировали 1 ДТП. Также было два аварийных отключения электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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