В Липецке изолировали сбежавшего пациента института травматологии имени Вредена

28 Апр 2020 2020-04-28T09:57:43+03:00

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Инцидент с жителем Липецкой области произошел в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, где заразились пациенты и сотрудники, из-за чего институт закрыли на карантин.

Накануне из закрытого здания удалось выбраться жителю Липецкой области. По сообщению местных СМИ, липчанин умыкнул во время обеда, когда в здании открыли дверь для доставки еды и лекарств.

Мужчина покинул очаг заражения еще 24 апреля, отправился на вокзал, где сел на поезд Санкт-Петербург – Адлер. В Липецке он сошел с вагона. Сейчас он в Липецке находится под наблюдением врачей и контролем полиции.

Как удалось выяснить «КП-Липецк», по предписанию Роспотребнадзора мужчина находится на домашнем карантине, как прибывший из региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, полиция проверяет соблюдение им режима самоизоляции. Отметим, что всего сейчас на строгой изоляции в Липецкой области остаются 401 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU