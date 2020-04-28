2020-04-28T11:58:01+03:00
Происшествия

За день в Липецкой области перевернулись две иномарки, один из водителей погиб

На дорогах области в 4 ДТП пострадали 4 человека и один скончался
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки пострадали 4 человекаЗа сутки пострадали 4 человекаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Стали известны подробности страшной аварии со сгоревшей машиной в Добринском районе Липецкой области. Напомним, на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась легковушка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, за рулем ВАЗ-2115 был 41-летний водитель, который не справился с управлением. Мужчина погиб.

В то же утро на трассе «Дон» в Задонском районе не справился с управлением 31-летний водитель ВАЗ-2114. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В этой аварии водитель остался жив, но попал с травмами в больницу.

По оценке автоинспекторов, причиной обеих аварий стало несоответствие скорости условиям на дороге. Это одна из самых распространенных причин ДТП. ГИБДД напоминает, что при выборе скорости водитель всегда должен ориентировать на состояние дороги, погоду и другие условия.

Всего за прошедшие сутки, 27 апреля, на дорогах Липецкой области в 4 авариях пострадали 4 человека и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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