В Липецке запретили поворот налево с улицы Космонавтов на Филипченко

28 Апр 2020 2020-04-28T12:44:34+03:00

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В Липецке вносят изменения в организацию дорожного движения на улице Космонавтов за торговым центром «Ноябрьский». Администрация города вместе с региональным управлениям ГИБДД решили запретить поворот налево с улицы Космонавтов на Филипчнко, в сторону детской поликлиники. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это делается в целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

Теперь, чтобы повернуть на Филипченко, нужно проехать дальше до площади Космонавтов и развернуться на кругу. Запрещающие дорожные знаки на перекрестке уже поставили, с наступлением тепла нанесут соответствующую разметку. Департамент дорожного просит водителей быть внимательней, не забывать об изменениях и обращать внимание на новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU