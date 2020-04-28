В Липецке запретили поворот налево с улицы Космонавтов на Филипченко
В Липецке вносят изменения в организацию дорожного движения на улице Космонавтов за торговым центром «Ноябрьский». Администрация города вместе с региональным управлениям ГИБДД решили запретить поворот налево с улицы Космонавтов на Филипчнко, в сторону детской поликлиники. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это делается в целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.
Теперь, чтобы повернуть на Филипченко, нужно проехать дальше до площади Космонавтов и развернуться на кругу. Запрещающие дорожные знаки на перекрестке уже поставили, с наступлением тепла нанесут соответствующую разметку. Департамент дорожного просит водителей быть внимательней, не забывать об изменениях и обращать внимание на новые дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU