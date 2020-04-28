2020-04-28T13:15:07+03:00
Общество

В Липецке резко потеплеет и поднимется ветер

МЧС предупреждает о порывах ветра до 21 метра в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке усилится ветер и пойдет дождьВ Липецке усилится ветер и пойдет дождьФото: Лия МУРАДЬЯН
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Погода в Липецке в ближайшие дни резко изменится. По данным Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Липецке с вечера вторника, 28 апреля, до 29 апреля 18.00.

Ночью осадков не обещают, а днем пройдет небольшой дождь. При этом резко потеплеет и опасно усилится юго-западный ветер, до 7-12 м/с. Как сообщает ГУ МЧС региона, порывы ветра могут достигать скорости 16-21 метра в секунду.

Температура воздуха ночью будет в пределах 1– 6 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Температура будет подниматься до конца недели, а в праздничные выходные обещают грозу. Согласно долгосрочному прогнозу, дожди с грозами и сильными порывами ветра задержаться в регионе до середины мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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