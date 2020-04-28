2020-04-28T15:21:44+03:00
Общество

В Липецкой области выявили первый случай клещевого боррелиоза

Клещи напали на 311 липчан
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Клещи нападают на липчанКлещи нападают на липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

По состоянию на 24 апреля в Липецкой области клещи напали на 311 человек. Среди них 130 детей. В 2019 году этот показатель был выше - 356 пострадавших.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в области зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза. Кстати, специалисты исследовали лишь 248 клещей - не все липчане отправляют их в лабораторию. Из них 34 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. Еще 7 являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека. У 1 клеща выявили моноцитарный эрлихиоз. Вирус клещевого энцефалита на территории области не циркулирует.

К 72,7% липчан клещи присосались на территориях домовладений и приусадебных участков. К 4,5% - в садоводческих товариществах. На 2,9% клещи напали в парках. На кладбищах зарегистрировано 1,3% покусов клещей. 17,04% - на природе.

Акарицидные обработки проведены на площади 362,03 га. Это территории региона, кроме Данковского, Лебедянского, Добринского и Усманского районов. Там дезинсекцию власти пока не проводили.

Напомним, что исследование клещей в Липецке проводят на базе 3 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А, телефон 30-86-72; Липецкая областная клиническая инфекционная больница на Космонавтов, 37А, телефоны 33-43-57 и 33-43-87; а также Липецкий областной кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18, телефон 25-09-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на переселение из аварийного жилья выделили более 415 млн рублей
Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 224 человек
В Липецкой области выявили первый случай клещевого боррелиоза
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: на майские праздники людей просят остаться дома
В Липецке резко потеплеет и поднимется ветер
В Липецке запретили поворот налево с улицы Космонавтов на Филипченко
За день в Липецкой области перевернулись две иномарки, один из водителей погиб
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 28 апреля 2020 года: еще 26 человек с COVID-19
В Липецке изолировали сбежавшего пациента института травматологии имени Вредена
В ДТП под Липецком в сгоревшей машине погиб человек
Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: специалисты нашли 20 нарушений в магазинах и рынках
В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: более 16000 человек проверили на COVID-19
Онлайн шествие «Бессмертный полк» пройдет при поддержке Сбербанка