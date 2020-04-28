В Липецкой области выявили первый случай клещевого боррелиоза

28 Апр 2020 2020-04-28T15:21:44+03:00

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По состоянию на 24 апреля в Липецкой области клещи напали на 311 человек. Среди них 130 детей. В 2019 году этот показатель был выше - 356 пострадавших.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в области зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза. Кстати, специалисты исследовали лишь 248 клещей - не все липчане отправляют их в лабораторию. Из них 34 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. Еще 7 являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека. У 1 клеща выявили моноцитарный эрлихиоз. Вирус клещевого энцефалита на территории области не циркулирует.

К 72,7% липчан клещи присосались на территориях домовладений и приусадебных участков. К 4,5% - в садоводческих товариществах. На 2,9% клещи напали в парках. На кладбищах зарегистрировано 1,3% покусов клещей. 17,04% - на природе.

Акарицидные обработки проведены на площади 362,03 га. Это территории региона, кроме Данковского, Лебедянского, Добринского и Усманского районов. Там дезинсекцию власти пока не проводили.

Напомним, что исследование клещей в Липецке проводят на базе 3 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А, телефон 30-86-72; Липецкая областная клиническая инфекционная больница на Космонавтов, 37А, телефоны 33-43-57 и 33-43-87; а также Липецкий областной кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18, телефон 25-09-81.

ИСТОЧНИК KP.RU