2020-04-28T16:26:00+03:00
Общество

В Липецке на переселение из аварийного жилья выделили более 415 млн рублей

Липецкие парламентарии утвердили поправки в городской Бюджет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот вторник, 28 апреля, в депутаты горсовета рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2020 год. Так, доходы казны выросли на 239,6 млн рублей за счет увеличения дотаций, субсидий и других трансфертов. При этом выросли и расходы - на 316,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, парламентарии предложили направить 415,4 млн на переселение из ветхого и аварийного жилья. На ремонт дорог планируется выделить 44,8 млн рублей. На строительство школы на Манеже - 42,1 млн. На модернизацию школы искусств требуется 33,9 млн. На постройку корпусов для яслей - 3,8 млн. На ликвидацию свалок хотят направить 2,5 млн рублей. Еще 22 млн - на освещение и ремонт подъездных путей к школам. Около 8,5 млн рублей предложили выделить на ремонт учреждений культуры. На санобработку остановок и дорог - 10 млн рублей. Для устройства системы газоочистки на станции аэрации требуется 11 млн рублей.

Данный поправки депутаты утвердили в 2 чтениях. Так, бюджет Липецка на этот год по доходам составил 13,3 млрд рублей, по расходам - 14,1 млрд рублей. Дефицит в 778 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке на переселение из аварийного жилья выделили более 415 млн рублей
Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 224 человек
В Липецкой области выявили первый случай клещевого боррелиоза
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: на майские праздники людей просят остаться дома
В Липецке резко потеплеет и поднимется ветер
В Липецке запретили поворот налево с улицы Космонавтов на Филипченко
За день в Липецкой области перевернулись две иномарки, один из водителей погиб
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 28 апреля 2020 года: еще 26 человек с COVID-19
В Липецке изолировали сбежавшего пациента института травматологии имени Вредена
В ДТП под Липецком в сгоревшей машине погиб человек
Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: специалисты нашли 20 нарушений в магазинах и рынках
В Липецке спасатели сняли с дерева кошку, несколько дней просидевшую на высоте 6 этажа
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: более 16000 человек проверили на COVID-19
Онлайн шествие «Бессмертный полк» пройдет при поддержке Сбербанка