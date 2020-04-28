В Липецке на переселение из аварийного жилья выделили более 415 млн рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T16:26:00+03:00

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В этот вторник, 28 апреля, в депутаты горсовета рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2020 год. Так, доходы казны выросли на 239,6 млн рублей за счет увеличения дотаций, субсидий и других трансфертов. При этом выросли и расходы - на 316,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, парламентарии предложили направить 415,4 млн на переселение из ветхого и аварийного жилья. На ремонт дорог планируется выделить 44,8 млн рублей. На строительство школы на Манеже - 42,1 млн. На модернизацию школы искусств требуется 33,9 млн. На постройку корпусов для яслей - 3,8 млн. На ликвидацию свалок хотят направить 2,5 млн рублей. Еще 22 млн - на освещение и ремонт подъездных путей к школам. Около 8,5 млн рублей предложили выделить на ремонт учреждений культуры. На санобработку остановок и дорог - 10 млн рублей. Для устройства системы газоочистки на станции аэрации требуется 11 млн рублей.

Данный поправки депутаты утвердили в 2 чтениях. Так, бюджет Липецка на этот год по доходам составил 13,3 млрд рублей, по расходам - 14,1 млрд рублей. Дефицит в 778 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU