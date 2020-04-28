Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: тест на COVID-19 взяли еще у 513 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T17:35:07+03:00

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На коронавирусную инфекцию обследовали 16 859 жителей Липецкой области. Об этом сообщили в этот вторник, 28 апреля, в региональном управлении здравоохранения на своей странице в Инстаграм. Так, за минувшие сутки тест на COVID-19 взяли еще у 513 липчан.

Анализ берут у лиц с респираторными симптомами, приехавших из-за рубежа. У липчан, которые контактировали с больными. У пациентов с внебольничной пневмонией. А также у пенсионеров, обратившихся к врачу с респираторными признаками.

Напомним, за все время пандемии в регионе выявили 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении - 287 липчан. 67 человек переболели COVID-19. Не удалось спасти 2 женщин. По состоянию на 15.00 этого вторника под подозрением на выделение вирсуа находятся 224 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU