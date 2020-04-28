2020-04-28T18:14:07+03:00
Происшествия

Под Липецком 21-летний парень изнасиловал попутчицу в лесополосе

Подозреваемый угрожал несчастной убийством
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком парень изнасиловал попутчицу. Это произошло на прошлой неделе, 24 апреля. Рано утром злодей ехал в Липецк из района. По пути он вызвался подвезти 58-летнюю женщину, спешившую на работу. По дороге он завез ее в лесополосу. Он, угрожая убить несчастную, изнасиловал ее, а также совершил действия сексуального характера. Далее он полез в ее сумку. Воспользовавшись моментом, женщина выбежала на трассу. Там ей помогли автомобилисты. О произошедшем сообщили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, предполагаемого преступника задержали. Им оказался 21-летний житель Грязинского района. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.131 УК РФ "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством", а также по п."б" ч.2 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Грязинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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