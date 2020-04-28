Реконструкция улицы Баумана в Липецке: участок готовят к закрытию

28 Апр 2020 2020-04-28T20:20:16+03:00

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В Липецке идёт подготовка к перекрытию улицы Баумана. Напомним, участок закроют в ночь на 1 мая. Здесь стартует реконструкция в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объехать улицу можно по улицам Пожарского, Ушинского, Франко и окружной трассе - схемы можно посмотреть здесь. Как будут ездить автобусы - здесь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ход подготовительных работ на Баумана оценили сотрудники департаментов транспорта и дорожного хозяйства и благоустройства. Так, собравшиеся поговорили о проездах, которые прилегают к дороге. По их мнению, их нужно сделать комфортнее. Для этого уже провели ямочный ремонт на улицах Пожарского, Белорусская, Кочеткова, Ушинская, Литейная, а также на переулках Франко, Теплый и Курчатова. Дорогу ремонтируют и на схезде с федеральной трассы у Цемзавода. Асфальтобетонной крошкой посыпят проезды в районе ПМК.

На объездных участках появятся дополнительные остановки. Одна из них расположится на пересечении улиц Пожарского и Бородинской. Еще 3 - на улице Бабушкина. Кстати, чиновники думают о создании парковой для жителей улицы Баумана.

ИСТОЧНИК KP.RU