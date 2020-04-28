Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: более 9000 семей получили выплаты на детей

28 Апр 2020 2020-04-28T20:59:14+03:00

Финансовую помощь ввели для жителей с детьми до 3 лет в период ограничительных мер по коронавирусу

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К этому вторнику, 28 апреля, 9 038 липецких семей с детьми до 3 лет получили выплату в 5 тыс. рублей. Напомним, ее ввел президент в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного Фонда, общая сумма выплат составила 50 млн рублей. В территориальные органы поступило 13 514 заявлений от липчан. Из них 874 семьи получили отказ. Остальные находятся в обработке.

В ПФР отметили, чтобы заявление приняли, важно его правильно оформить. Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. В нем нужно указать банковские счета владельца сертификата. Более подробно о правилах можно почитать на сайте ПФР. Там же можно подать заявление, либо на портале госуслуг.

Напомним, выплаты на детей до 3 лет могут получить все семьи, имеющие сертификат на маткапитал. Причем даже те, кто уже израсходовал средства. А также липчане, имеющие право на капитал до 1 июля 2020 года. Деньги придут за период с апреля по июнь. Подать заявление нужно успеть до 1 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU