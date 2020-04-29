2020-04-29T09:11:40+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись ВАЗ и "Нексия": водители в больнице

А в Лебедянском районе машина вылетела в кювет и перевернулась [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в УсманиАвария в УсманиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 3 015 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Проигнорировали ремень безопасности 50 человек. Автомобилисты 2 626 раз превысили скорость. Произошло 17 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 28 апреля, в Усмани столкнулись "Дэу-Нексия" и ВАЗ-2115, за рулем которых были 59-летние мужчины. Оба водителя получили травмы. Их госпитализировали. По предварительным данным, один из них нарушил правил очередности проезда.

А В Лебедянском районе на трассе "Липецк-Данков" Лада-Гранта вылетела в кювет. Машина перевернулась. 36-летнего водителя с травмой доставили в больницу. Судя по всему, он превысил скорость и в какой-то момент не справился с управлением.

Еще одна авария случилась в минувший вторник в Липецке. На кольце в районе ЛТЗ столкнулись автокран и легковушка. Водитель автомобиль решил съехать с кольца с левой полосы. По крайней двигалась спецтехника. Легковушка "нырнула" прямо под колеса автокрана.

ДТП на ЛТЗ в Липецке: легковушка "нырнула" под колеса автокрана.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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