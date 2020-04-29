2020-04-29T09:30:00+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке ветер до 21 м/с

Сильные порывы сохранятся в течение дня
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о сильном ветреЛипчан предупреждают о сильном ветреФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели вновь предупреждают липчан о сильном ветре. В эту среду, 29 апреля, в ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается усиление юго-западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 16-21 м/с.

При этом температура воздуха в областном центре поднимется до +20 градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление с незначительными изменениями - 743 мм рт.ст.

Спасатели напоминают, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, нужно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно становиться у стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Ни в коем случае нельзя стоять под линией электропередач, а также подходить к оборвавшимся проводам. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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