2020-04-29T11:20:54+03:00
Общество

В пятницу автобус №28к поедет по новому маршруту

Транспорт будет заезжать на площадь Революции
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь меняют схему движения автобусовВ Липецке вновь меняют схему движения автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В конце недели изменится схема движения и расписание временного маршрута №28к "улица Индустриальная - НЛМК". С 1 мая автобусы будут ехать в сторону НЛМК через площадь Революции. Новый маршрут выглядеть так: "улица Механизаторов - 50 лет НЛМК - Неделина - Фрунзе - Советская - площадь Революции - улица Карла Маркса - Петровский мост - проспект Мира - улица 9 Мая".

Как сообщили в эту среду, 29 апреля, в пресс-службе городской администрации, более подробно узнать об изменениях в маршрутах можно в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. По этому номеру специалист расскажет, в какое время автобус проходит через конкретную остановку. Также раписание общественного транспорта можно посмотреть на официальных сайтах МУП "ЛГТК" и департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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