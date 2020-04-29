Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: горожанка послала знакомого в магазин и лишилась 30000 рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T12:45:08+03:00

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За минувшие сутки полицейские раскрыли 3 имущественных преступления. Так, на прошлой неделе в Липецке 42-летняя женщина попросила своего знакомого сходить в магазин за продуктами. Сама она не стала выходить из дома в период самоизоляции. Липчанка отдала мужчине свою банковскую карту и назвала пин-код.

Но продуктов женщина так и не дождалась, ведь ее знакомый оказался подлецом. Он снял с карты 30 тыс. рублей и пропал. Тогда потерпевшая обратилась в отдел полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - неработающего 43-летнего липчанина.

Также оперативники раскрыли кражу магнитолы, 2 акустических колонок и аккумуляторной батареи из "ВАЗа-21053". Предполагаемые преступники - двое парней из Липецка, один из которых несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU