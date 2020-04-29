2020-04-29T12:36:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 29 апреля 2020 года: на COVID-19 обследовали 17882 человек

Липчан продолжают тестировать на коронавирус
Юлия КЛЮЕВА
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У липчан берут тест на коронавирусУ липчан берут тест на коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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К этой среде, 29 апреля, 17 882 человек в Липецкой области обследовали на коронавирус. За минувшие сутки тест на COVID-19 взяли у 850 липчан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, анализ берут у нескольких категорий граждан: кто приехал из-за границы и респираторными симптомами, кто контактировал с зараженными, у кого внебольничная пневмония. Также на инфекцию обследуют пенсионеров от 65 лет, которые обратились к врачу с респираторными признаками.

Кстати, за все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 384 липчан. Этим утром стало известно о новых больных - их 28. В настоящий момент коронавирусом болеют 315 жителей региона. Часть из них лечат в больницах. Тех, у кого легкая форма коронавируса, наблюдают дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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