2020-04-29T13:33:20+03:00
Общество

Главврач областной больницы в Липецке ушла на пенсию

Людмила Агафонова возглавляла медучреждение с 2003 года
Юлия КЛЮЕВА
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Главврач Липецкой областной больницы ушла на пенсиюГлавврач Липецкой областной больницы ушла на пенсиюФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Главный врач Липецкой областной клинической больницы покинула свой пост. Людмила Агафонова вышла на пенсию. Об этом сообщили в эту среду, 29 апреля, в пресс-службе региональной администрации.

Она родилась в 1960 году. Окончила Рязанский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова в 1984 году. Свою карьеру начала в областной больнице в должности врача-интерна. В 2003 году Людмила Агафонова возглавила это медицинское учреждение.

Напомним, что на днях в регионе уволили нескольких медиков - заместителя главврача по медицинской части и старшую медсестру больницы №4 "Липецк-Мед", а также главврача по эпидемиологическим вопросам областной клинической больницы. Они не соблюдали противоэпидемические правила при работе с пациентами с коронавирусом. В отношении еще одного медика из больницы в Долгоруково проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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