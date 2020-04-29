Число зараженных коронавирусом в Липецке на 29 апреля: 298 болеют, 262 – под подозрением

29 Апр 2020 2020-04-29T15:15:46+03:00

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Оперативный штаб сообщил подробности о количестве зараженных коронавирусом в Липецке на 29 апреля 2020 года. Отметим, что общее число зараженных в Липецкой области с начала пандемии уже приближается к 400 случаям, на данный момент 384.

О последних 28 новых зараженных стало известно этим утром, 29 апреля. Также в этот день выписали 17 переболевших COVID-19. С учетом выздоровевших и умерших на данный момент в Липецкой области коронавирусом болеют 298 человек.

Подавляющая часть новым случаев заражения приходится на сам город Липецке – 23 человека с коронавирусом за день. Помимо этого по одному зараженному зарегистрировали в Грязтинском, Добринском, Тербунском, Усманском и Чаплыгискном районах.

С подозрением на выделение вируса сейчас в регионе 262 человека. Еще 617 находятся на строгой домашней изоляции под наблюдением и 19 липчан остаются на обсервации в Данкове.

ИСТОЧНИК KP.RU