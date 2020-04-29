2020-04-29T15:52:14+03:00
Происшествия

Аферы на коронавирусе в Липецке: мошенник продавал оптом несуществующие медицинские маски и перчатки

Афериста задержали сотрудники уголовного розыска
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали мошенника, который начал проворачивать аферы на фоне сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Как известно, ограничения по COVID-19 в Липецке требуют строгого соблюдения определенных правил, таких как использование средств защиты и дезинфекции. На чем и решил «заработать» аферист.

Накануне в полицию обратился 40-летний мужчина и рассказал, что заказал у знакомого партию медицинских масок и перчаток по оптовой цене. Обговорили все условия и покупатель передал «поставщику» 50 000 рублей. Но макси с перчатками так и не поступили.

Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 39-летний житель Липецка. По данным полиции, он обещал поставить средства защиты из другого региона, но на самом деле даже не собирался этого делать, поскольку не имеет никакого отношения к поставкам. А сертификаты, которые отправлялись покупателю, он просто скачал с Интернета. При этом все деньги аферист успел потратить.

Дело возбудили по части 2 статьи 159 – мошенничество. Липчанину грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аферы на коронавирусе в Липецке: мошенник продавал оптом несуществующие медицинские маски и перчатки
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