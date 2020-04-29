2020-04-29T16:00:34+03:00
Общество

Липецкий драмтеатр на Соколе запускает «Онлайн марафон спектаклей о Великой Отечественной войне»

В нем примут участие Смоленский, Ульяновский и Воронежские театры
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Липецкого драматического театра на СоколеФото Липецкого драматического театра на Соколе
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Липецкий драматический театр на Соколе объявляет «Онлайн марафон спектаклей о Великой Отечественной войне» посвященный 75-летию Победы. С 1 по 9 мая включительно, театр будет транслировать спектакли: «Не покидай меня», «Вечно живые», «Небесный тихоход», «Мой бедный Марат». Свои постановки также покажут Воронежский театр драмы им. Кольцова, Воронежский государственный театр юного зрителя, Ульяновский драматический театр имени И. Гончарова и Смоленский драматический театр им. А. Грибоедова.

Липчане предлагают поучаствовать в онлайн марафоне и другим российским театрам. Показать зрителям свои лучшие спектакли о войне. Для этого нужно заполнить заявку, записать сопроводительный ролик, в котором указать название театра и поздравление зрителям, а затем все это направить на почту драматического театра - teatr48@rambler.ru или rost-gala@yandex.ru И не забыть поставить ссылку на свой спектакль.

- Карантин вносит свои коррективы в театральное пространство нашей страны, но даже в таких условиях мы можем отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирное небо, свободу и независимость, - сообщили в драматическом театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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