Энергетики рассказали, когда отключат горячую воду в Липецке

29 Апр 2020 2020-04-29T16:34:40+03:00

Во время гидравлических испытаний теплосети будут проверять на прочность

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В пресс-службе АО "ЛГЭК" информируют липчан о начале гидравлических испытаний. Тепловые сети будут проверять на прочность и плотность повышенным давлением. На это время в домах липчан отключат горячую воду. Посмотреть график отключений можно здесь.

Кстати, горожанам необходимо полностью перекрыть запорную арматуру на тепловых вводах, а также установить заглушки и принять меры - если потребуется, предотвратить затопление. Открыть запорную арматуру следует только после уведомления ЛГЭКа.

Напомним, что во время гидравлических испытаний нельзя подходить к разрытым траншеям, местам выброса воды, провалам на участках. Двигаясь в автомобиле, водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU