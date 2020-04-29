Энергетики рассказали, когда отключат горячую воду в Липецке
В пресс-службе АО "ЛГЭК" информируют липчан о начале гидравлических испытаний. Тепловые сети будут проверять на прочность и плотность повышенным давлением. На это время в домах липчан отключат горячую воду. Посмотреть график отключений можно здесь.
Кстати, горожанам необходимо полностью перекрыть запорную арматуру на тепловых вводах, а также установить заглушки и принять меры - если потребуется, предотвратить затопление. Открыть запорную арматуру следует только после уведомления ЛГЭКа.
Напомним, что во время гидравлических испытаний нельзя подходить к разрытым траншеям, местам выброса воды, провалам на участках. Двигаясь в автомобиле, водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU