Почти 11% случаев пневмоний в Липецке развились на фоне корнавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T18:00:56+03:00

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В Липецкой области растет уровень заболеваемости пневмонией. По данным регионального Роспотербнадзора за прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, в Липецкой области зарегистрировали 138 случаев 138 случаев внебольничных пневмоний, что в 1.2 раза выше среднего многолетнего значения. Большая часть заболевших – взрослые старше 40 лет. В некоторых случаях пневмония развилась на фоне коронавируса. Доля больных с «коронавирусной» пневмнией 10.9% от всех заболевших. Отметим, что ранее сообщалось о 1723 заболевших пневмонией в Липецкой области за 3 месяца.

Вместе с тем в регионе снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, всего за неделю зарегистрировали 2483 случая ОРВИ, гриппа не было. Это на 14% ниже, чем на прошлой неделе. 53 человека с вирусными инфекциями попали в больницу. В самом Липецке заболеваемость тоже значительно ниже эпидпорога. Как отмечают в ведомства, низкий уровень ОРВИ в этом сезоне связан с самоизоляцией работающего населения.

ИСТОЧНИК KP.RU