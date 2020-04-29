2020-04-29T18:37:19+03:00
Происшествия

Поющий песни на крыше мужчина сбежал от спасателей в Липецке

Очевидцы приняли акт нарушения спокойствия за попытку уйти из жизни
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке спасатели пытались снять с крыши поющего песни мужчину, но не успели. Необычный звонок поступил на номер «112» с улицы Октябрьская. Очевидцы сообщили, что на крыше 8-этажного дома сидит мужчина и, как предположили заявители, пытается свести счеты с жизнью.

На место сразу выехала бригада спасателей ГО и ЧС. Оказалось, что мужчина просто развлекался – пел на крыше песни и весело отплясывал. Но когда спасатели прибыли на место, чтобы снять человека с крыши, опасного весельчака уже не оказалось. Как сообщили в пресс-службе городского управления, заметив машины, нарушитель спокойствия поспешно ретировался с импровизированной сцены.

Кроме этого за день, 28 апреля, в Липецке спасатели вскрывали. В одном из таких случаев в квартире закрылся 2-летний малыш, когда мама вышла на лестницу. Спасатели оперативно помогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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