2020-04-29T20:39:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке: лезгинка во дворе и костры на пляже

С наступлением тепла на улицы и природу тянет все большее количество молодежи
Лия МУРАДЬЯН
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Спасателям продолжают поступать жалобы на нарушение режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке. Сразу несколько таких звонков поступили на номер «112» во вторник, 28 апреля.

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, в районе Военного городка во дворах на улице Игнатьева молодые люди устроили дискотеку с лезгинкой. А на Сокольском пляже другая компания развлекалась тем, что разводила костры. Шумно из-за подростков было и во дворах на улице Московской.

Все жалобы от граждан а на нарушителей режима самоизоляции оперативно передавали в полицию.

– С наступлением тепла у части горожан, особенно молодежи, возникает желание активно отдохнуть на воздухе, – поясняет начальник МКУ «Управление ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков. – Но, по данным медиков, риск заражения смертельно опасным вирусом пока очень высок. Поэтому еще раз призываем липчан строго соблюдать все ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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