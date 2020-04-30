В Липецке проверяют чистоту воздуха в условиях режима самоизоляции по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T07:47:36+03:00

Эксперты определят, что больше загрязняет воздух – транспорт или предприятия

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В Липецке инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора начали определять точки замеров чистоты воздуха. Уровень загрязнения будут проверять передвижные лаборатории вблизи наиболее крупных промышленных объектов и дорог в городе.

По результатам проверок эксперты наметят планы, как снизить выбросы в атмосферу по требованиям федерального проекта «Чистый воздух». А учитывая всеобщий режим самоизоляции, когда на улицах меньше транспорта, условия для проверки сейчас наиболее оптимальны.

– Режим самоизоляции, значительно сокративший автомобильный поток в Липецке, позволит нашим специалистам провести качественные и объективные исследования и определить, что в большей степени загрязняет воздух: транспорт или промышленность, – отмметил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии проверка будет проходить до 8 мая, а планы по улучшению экологии определят до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU