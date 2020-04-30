2020-04-30T09:41:41+03:00
Происшествия

Под Липецком грузовик врезался в терминал на платной трассе

Водитель получил травмы
Юлия КЛЮЕВА
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ПОд Липецком в ДТП попал грузовикПОд Липецком в ДТП попал грузовикФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки автоинспекторы выявили 4 361 нарушение правил дорожного движения в Липецкой области. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. Еще 43 человека не пристегнулись во время поездки. 4 018 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Кроме того, случилось 11 ДТП, в которых никто из людей не пострадал. Лишь машины получили повреждения.

Накануне, 29 апреля, в Задонском районе произошла авария. На платном участке трассы "Дон" 41-летний водитель грузовика ДАФ, видимо, не справился с управлением и врезался в терминал пункта взимания платы. Мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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