2020-04-30T09:35:53+03:00
Происшествия

В Липецке на 19-ом микрорайоне загорелся общий балкон дома

Пожар попал на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вспыхнул пожарВ Липецке вспыхнул пожарФото: принтскрин видео.
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В этот четверг, 30 апреля, в Липецке случился пожар. Около 8 часов утра огонь вспыхнул на общеподъездном балконе многоквартирного дома 19-ого микрорайона. Там загорелись старые вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия прибыли 4 отделения пожарной охраны. К тому моменту с балкона на улицу валил густой дым. Спасатели оперативно ликвидировали пламя. К счастью, из людей никто не пострадал. Площадь возгорания составила 12 кв.м. Кстати, пожар сняли на видео прохожие.

Напомним, что в случае происшествия липчанам нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

В Липецке на 19-ом микрорайоне загорелся общий балкон дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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