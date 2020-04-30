В Липецке на 19-ом микрорайоне загорелся общий балкон дома
В этот четверг, 30 апреля, в Липецке случился пожар. Около 8 часов утра огонь вспыхнул на общеподъездном балконе многоквартирного дома 19-ого микрорайона. Там загорелись старые вещи.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия прибыли 4 отделения пожарной охраны. К тому моменту с балкона на улицу валил густой дым. Спасатели оперативно ликвидировали пламя. К счастью, из людей никто не пострадал. Площадь возгорания составила 12 кв.м. Кстати, пожар сняли на видео прохожие.
Напомним, что в случае происшествия липчанам нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов.
В Липецке на 19-ом микрорайоне загорелся общий балкон дома.
ИСТОЧНИК KP.RU