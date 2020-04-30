2020-04-30T10:18:05+03:00
Общество

Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям

Добровольческие движения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели более 70 акций
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В 20 регионах Центрального и Приволжского округов, где присутствует компания «Россети», сегодня созданы добровольческие отряды. Волонтеры помогают всем нуждающимся, но особое внимание они, конечно, уделяют ветеранам отрасли, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям