2020-04-30T11:26:56+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком горели 10 га сухой травы

Пожар бушевал в Задонском районе возле села Бутырки
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области горели 10 га сухой травыВ Липецкой области горели 10 га сухой травыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 29 апреля, в Липецкой области вспыхнул серьезный пожар. Вечером в Задонском районе у села Бутырки загорелась сухая трава. Пламя бушевало на площади 10 га.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место выехали 3 пожарно-спасательных отделения. На помощь также подоспели 2 отделения от Лесопожарного центра, а также трактор с бочкой. Кстати, село вокруг и лес рядом отпахал трактор, чтобы огонь не дошел до домов и деревьев.

Когда пожар потушили, пламя вспыхнуло с другой стороны от Бутырок. Пожарные направились туда. Полностью ликвидировать возгорание удалось после полуночи.

Напомним, что этим утром в Липецке вспыхнул общий балкон в доме на 19-ом микрорайоне. Там загорелись старые вещи. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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