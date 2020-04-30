2020-04-30T12:48:53+03:00
Общество

На кольцевую дорогу вокруг Липецка потратят более 2,7 млрд рублей

Общая протяженность "Восточного обхода промышленной зоны Липецка" - 12 км [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка"Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка"Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Грязинском районе продолжают строить финальную очередь автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ее могут закончить и сдать раньше срока, прописанного в контракте. Так, вокруг Липецка замкнется полноценная кольцевая автодорога с выходом на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий". Ее общая протяженность - около 12 км.

Строительство ведется в 3 этапа. На 1 участке в 2,9 км будут транспортные развязки - на примыкании к трассе "Орел-Тамбов" и на пересечении с автодорогой "Ярлуково-Сселки-Грязи". Сейчас там снимают растительный слой, расчищают территорию от деревьев, ставят водопропускные трубы, линии связи. Работы должны завершить к ноябрю 2023 года. На это потребуется 1,021 млрд рублей.

Следующие два этапа - это дорога в 9,05 км. Сюда войдет, том числе, транспортная развязка на пересечении с дорогой "Липецк-Грязи-Песковатка" и мост через Матырское водохранилище. На участке также снимают растительный слой, отсыпают земляное полотно, монтируют водопропускные трубы. Сдать 2 и 3 этапы должны в ноябре 2024 года. Стоимость контракта - 1,709 млрд рублей.

Строительство автодороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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