2020-04-30T13:42:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 30 апреля 2020 года: тест на COVID-19 взяли у 18778 человек

За сутки на коронавирус обследовали почти 900 липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан продолжают обследовать на коронавирусЛипчан продолжают обследовать на коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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Жителей Липецкой области ежедневно обследуют на коронавирус. По состоянию на 30 апреля анализ на COVID-19 взяли у 18 778 липчан. За минувшие сутки медики протестировали 896 человек. В это число входят лица, вернувшиеся из-за рубежа с респираторными симптомами. Те, кто контактировал с зараженными. Липчане с внебольничной пневмонией. А также пенсионеры, обратившиеся к врачу с респираторными признаками.

Напомним, что с каждым днем в регионе становится все больше людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Этим утром стало известно о новых случаях заражения - заболел еще 31 человек. За все время пандемии COVID-19 выявили у 415 липчан. Переболели вирусом 84 жителя. Двоих спасти не удалось - 57-летнюю жительницу Чаплыгинского района и 61-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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