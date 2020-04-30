Липецкую областную больницу возглавил главврач Елецкого медучреждения

30 Апр 2020 2020-04-30T14:27:54+03:00

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В минувшую среду, 29 апреля, пост главврача Липецкой областной клинической больницы покинула Любовь Агафонова. Она вышла на пенсию. На ее место назначили Глеба Гутевича, возглавлявшего Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с этого четверга, 30 апреля, он является главврачом областной клинической больницы.

Глеб Гутевич родился в 1976 году. В 1999 году он окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". Также обучался в интернатуре по специальности "Хирургия". Первым местом работы стала Елецкая городская поликлиника №1. Там он трудился врачом травматологом-ортопедом. С 2006 года заведовал травматологическим отделением. А в 2009 году Гутевича назначили главврачом поликлиники. С 2011 года возглавлял Елецкую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU