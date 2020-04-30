2020-04-30T14:27:54+03:00
Общество

Липецкую областную больницу возглавил главврач Елецкого медучреждения

Глеб Гутевич приступил к своим обязанностям в этот четверг
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкую областную клиническую больницу возглавил Глеб ГутевичЛипецкую областную клиническую больницу возглавил Глеб ГутевичФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 29 апреля, пост главврача Липецкой областной клинической больницы покинула Любовь Агафонова. Она вышла на пенсию. На ее место назначили Глеба Гутевича, возглавлявшего Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с этого четверга, 30 апреля, он является главврачом областной клинической больницы.

Глеб Гутевич родился в 1976 году. В 1999 году он окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". Также обучался в интернатуре по специальности "Хирургия". Первым местом работы стала Елецкая городская поликлиника №1. Там он трудился врачом травматологом-ортопедом. С 2006 года заведовал травматологическим отделением. А в 2009 году Гутевича назначили главврачом поликлиники. С 2011 года возглавлял Елецкую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Камера записала жуткую аварию с фурой у пункта оплаты на трассе М-4 под Липецком
С 7 мая липецкие медики начнут получать доплаты за работу с больными коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 апреля составило 89 человек
Коронавирус в Липецке на 30 апреля 2020 года: 324 зараженных, 282 – под подозрением
Дистанционное обучение школьников в Липецке в период самоизоляции: родители переживают, что детей больше не пустят в школу
Помощь на самоизоляции по коронавирусу в Липецке: за неделю подали 35 000 заявок на продуктовые наборы для пенсионеров
Липецкую областную больницу возглавил главврач Елецкого медучреждения
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Коронавирус в Липецке, новости на 30 апреля 2020 года: тест на COVID-19 взяли у 18778 человек
На кольцевую дорогу вокруг Липецка потратят более 2,7 млрд рублей
Сбербанк предоставляет регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта для диагностики коронавируса на основе КТ
В Липецкой области приняты дополнительные меры по защите от коронавируса
Ночью под Липецком горели 10 га сухой травы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 31 человека
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям