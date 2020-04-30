Помощь на самоизоляции по коронавирусу в Липецке: за неделю подали 35 000 заявок на продуктовые наборы для пенсионеров
В Липецке походит к концу проект по оказанию благотворительной помощи пожилым пенсионерам. Как сообщает управление соцзащиты, прием заявок на продуктовые наборы для людей от 65 лет продлится до 1 мая включительно.
Всего проект действует чуть больше недели, заявки при принимаются по номеру единой диспетчерской службы по коронавирусу 8 800 450 48 48. Всего за время действия проекта, от нуждающихся жителей региона поступило 35 000 заявок.
Продуктовые наборы для пенсионеров в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Наборы доставляют волонтеры, пакеты с необходимыми продуктами передают соблюдая все меры безопасности бесконтактным способом. В набор входят мука, макароны, чай, масло, печенье, овощные консервы, крупу и моющие средства. При этом выдают только по одному набору на один адрес, то есть если проживают два пожилых человека, набор все равно один. И приоритет всегда в пользу тех, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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