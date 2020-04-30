2020-04-30T15:03:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Дистанционное обучение школьников в Липецке в период самоизоляции: родители переживают, что детей больше не пустят в школу

Слухи о постоянном дистанционном обучении опровергли в департаменте образования
Юлия КЛЮЕВА
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В департаменте образования Липецка опровергли слух, что дети больше не вернутся в школуВ департаменте образования Липецка опровергли слух, что дети больше не вернутся в школуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во время режима самолизоляции липецких школьников обучают дистанционно. Для многих такой формат непривычен - как для детей, так и для родителей. Некоторым учителям тоже пришлось перестраиваться на новый рабочий лад.

Липчане общаются между собой в соцсетях и часто обсуждают эту тему. С недавнего времени поползли слухи, что электронное обучение заменит привычные походы в школу. Успокоить напуганных родителей поспешила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

- Заверяю вас, что всё педагогическое сообщество города ждёт встречи с учащимися в стенах школ, - написала она в своем инстаграм. - Как только будут сняты санитарно-эпидемиологические ограничения, связанные с распространением новой коронафирусной инфекции, дети вернутся в школы, в привычные условия и очный режим обучения. Традиционное образование и классно-урочная система является основной в передаче знаний, умений и навыков.

Также Светлана Бедрова уточнила, что опыт дистанционного обучения точно пригодится. Например, при обучении долго болеющих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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