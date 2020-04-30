С 7 мая липецкие медики начнут получать доплаты за работу с больными коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T17:17:08+03:00

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В Липецкой определили даты по доплатам врачам и другим медработникам за работу с больными коронавирусом. Как сообщает администрация области, ежемесячные выплаты из федерального бюджета за работу с COVID-19 медицинские работники начнут получать с 7 мая.

Работающие с коронавиурсными врачи скорой помощи получат по 50 000 рублей, средний, и младший персонал, включая водителей – по 25 000. В стационарах врачам по 80 000, среднему персоналу – 50 000, младшему – 25 000.

Отметим, что эти выплаты медики получат за отработанное время в течение 3 месяцев вместе с установленными доплатами и прежней зарплатой. С учетом всех дополнительных выплат ежемесячная доплата к зарплате в стационарах у врачей составит 109.2 тыс рублей, у среднего персонала – 64.4 тыс, у младшего – 33.8 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU