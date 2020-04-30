2020-04-30T17:57:23+03:00
Происшествия

Камера записала жуткую аварию с фурой у пункта оплаты на трассе М-4 под Липецком

ДАФ на полном вписался в терминал и «кувыркнулся» на месте [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Фура влетела в терминал оплаты на трассеФура влетела в терминал оплаты на трассеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Камера наблюдения записала страшную аварию с грузовиком, которая произошла на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Все случилось в 4 часа утра у пункта оплаты не вписался в полосу водитель многотонной фуры. ДАФ промахнулся между рядами с кабинками и на полном ходу влетел в отбойник.

Авария с фурой на М-4 под Липецком.Водитель остался жив и отделался легкими травмами

Удар был такой силы, что многотонная фура практически кувыркнулась на месте. Оторвавшаяся от прицепа кабина едва не разгромила терминал с диспетчером по приему оплаты.

По данным ГИБДД региона, за рулем грузовика был 41-летний мужчина, он не справился с управлением. Несмотря на жуткие кадры, дальнобойщик остался жив и даже относительно здоров. Медики оказали ему помощь, но госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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